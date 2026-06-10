Ольга Орлова призналась, что сидит на шее у мужа

Ольга Орлова призналась, что сидит на шее у своего мужа.

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Таким откровением о финансовых отношениях певица в шутку поделилась со своими подписчиками в личном блоге.

«Мы оба зарабатываем деньги. И оба тратим. Если что — я сижу на шее у своего мужа», — высказалась она.

Ольга отметила, что у неё есть свои доходы — эти деньги она обычно тратит на подарки мужу или собственные расходы. Супруга в известность она не ставит.

Напомним, сейчас певица счастлива в браке с предпринимателем Валерием, который не любит публичность. Пару лет назад у них родилась дочь Аня — артистка родила девочку в 45 лет. У экс-солистки «Блестящих» есть также сын Артём. Он родился в браке звезды с бизнесменом Александром Кармановым. Они узаконили отношения в 2001-м, но через три года разошлись. По словам Ольги, они с мужем стали чужими друг другу и отдалились.

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