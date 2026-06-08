Сын Децла оправдался за маты и крики в адрес матери

Недавно в Сети завирусился ролик, на котором Тони ругается со своей мамой Юлией. Молодой человек поспешил оправдаться.

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На днях 20-летний сын рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) оказался в центре громкого и весьма неприятного скандала. В Сеть попал ролик, на котором Тони жестко ругается со своей мамой Юлией Киселевой. На видео молодой человек, используя маты и крики, требовал от матери освободить квартиру. Жилье ему нужно было отснять для дальнейшей продажи.

Сегодня наследник артиста отреагировал на волну хейта, который на него обрушился. Тони признал, что на записи он и правда выглядит слишком резко и невоспитанно. По словам Толмацкого-младшего, это был момент, когда их многолетний семейный конфликт просто достиг крайней точки. Оправдывать свое поведение он не пытается, но просит публику не судить о ситуации по вырванному из контекста короткому ролику.

«Один эпизод, когда эмоции взяли верх, попал в интернет без контекста: там не видно ни нашей предыстории, ни тех шагов, которые мы делали, чтобы найти выход», — признался парень.

Тони добавил, что именно он является доверенным лицом бабушки, которая владеет квартирой. Это было ее решение разменять недвижимость. Долгое время молодой человек сам занимался всеми делами: бумагами и решением вопросов. Его эмоции просто хлынули через край, когда мать отказалась слушаться.

Кстати, недавно сын Децла признавался, что живет на средства своей девушки. Сейчас он полностью сосредоточен на творчестве и саморазвитии. Поэтому обычная работа Тони не подходит.