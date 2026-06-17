Имя артиста на слуху у многих. Обычно звездой СМИ он становился благодаря своим заслугам и таланту, однако у всего всегда есть исключения. В середине 2010-х годов Александр Розенбаум оказался в центре скандала из-за своей так называемой любовницы. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Что известно о Востриковой?

Наталья никогда не принадлежала к шоу-бизнесу. Она была бывшей военнослужащей, капитаном 3-го ранга морского флота. Одна воспитывала сына. С Александром Розенбаумом женщина познакомилась в начале 2000-х годов. В то время она занималась организацией благотворительных выступлений для курсантов, и Розенбаум был приглашен в качества артиста на одно из них.

В итоге между ними быстро зародились дружба и сотрудничество. Вострикова стала все чаще организовывать концерты со звездой, создала его фан-клуб. Розенбаум помощь поклонницы принимал с распростертыми руками. Более того, он даже познакомил ее с родителями, о чем свидетельствовали фото. Неудивительно, что Наталья приезжала и на похороны матери Александра.

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Однако позже Вострикова в беседе журналистами признавалась, что их с артистом связывали не только рабочие отношения. По ее словам, долгие годы между ними продолжалась переписка интимного характера.

«Мы с ним дружили, и были периоды, когда, так скажу... не просто дружили. Но мы ведь взрослые люди, это все вполне естественно», — рассказывала Наталья «Московскому комсомольцу‎». уточняя, что при этом никто претензий друг к другу никаких не имел.

Подруги говорили, что Вострикова на певце буквально помешалась. За все 13 лет их общения, Наталья на других межчин даже не смотрела. При этом сам Розенбаум так и не признал роман с поклонницей.

Почему Розенбаум обратился в суд?

В 2016 году артист подал иск на Вострикову, обвинив ее в преследовании и шантаже. По данным следствия, после прекращения общения женщина начала требовать у артиста деньги, угрожая в противном случае обнародовать его интимные фото. Именно это легло в основу уголовного дела.

Сама Вострикова впоследствии утверждала, что не собиралась причинять Розенбауму вреда, всего-навсего запугивала, действуя под влиянием сильной обиды. По словам ее единственного сына, Наталья тяжело переживала разрыв и эмоционально реагировала на происходящее. Однако следствие и суд расценили ситуацию иначе, возбудив против нее уголовное дело по статье о вымогательстве.

В результате, в январе 2017 года Никулинский суд Москвы признал Наталью Вострикову виновной. По данным Starhit, ей было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако в октябре 2018 ее выпустили по УДО за хорошее поведение.

О том, как сложилась жизнь Натальи после, ничего неизвестно. А 74-летний Розенбаум тем временем продолжает давать концерты и гастролировать по стране.

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