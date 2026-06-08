Любовь Аксёнова откровенно рассказала о пережитых домогательствах: «Не знала, как дать отпор»
Любовь Аксёнова призналась, что стала жертвой домогательств. О пережитом актриса откровенно рассказала в свежем ролике для благотворительного фонда. По словам артистки, тогда ей было всего 17 лет. Опыт оказался настолько травмирующим, что она не смогла рассказать об этом близким.
«Несмотря на то что мне было 17, я, взрослый человек, понимающий, как нужно себя вести в подобных ситуациях, абсолютно растерялась. Не знала, что сказать, как дать отпор. После этого я закрылась и не рассказывала никому из своей семьи, ни друзьям, ни подругам. Я чувствовала себя, честно говоря, сломанной, слабой, какой-то слизью», — поделилась Аксёнова.
В конце концов, Любовь поделилась своими переживаниями со старшим братом. Благодаря его поддержке и — в дальнейшем — поддержке родителей актриса сумела справиться с пережитым.
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