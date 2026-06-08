Любовь Аксёнова откровенно рассказала о пережитых домогательствах

Любовь Аксёнова призналась, что стала жертвой домогательств. О пережитом актриса откровенно рассказала в свежем ролике для благотворительного фонда. По словам артистки, тогда ей было всего 17 лет. Опыт оказался настолько травмирующим, что она не смогла рассказать об этом близким.

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«Несмотря на то что мне было 17, я, взрослый человек, понимающий, как нужно себя вести в подобных ситуациях, абсолютно растерялась. Не знала, что сказать, как дать отпор. После этого я закрылась и не рассказывала никому из своей семьи, ни друзьям, ни подругам. Я чувствовала себя, честно говоря, сломанной, слабой, какой-то слизью», — поделилась Аксёнова.

В конце концов, Любовь поделилась своими переживаниями со старшим братом. Благодаря его поддержке и — в дальнейшем — поддержке родителей актриса сумела справиться с пережитым.

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