Макаревич* с семьей попал под ракетный обстрел Ирана

Певец Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) с семьей попал под ракетный обстрел со стороны Ирана, сообщает Shot.

Дом лидера группы «Машина времени» и его супруги Эйнат Кляйн, расположенный в деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы, пострадал в результате иранского ракетного удара. Обломки снаряда повредили стекло в детской комнате, а сад оказался засыпан металлическими осколками.

По словам Кляйн, семья была в гостях, но уже возвращалась домой, когда начался обстрел. Им пришлось лежать на земле и наблюдать за проезжающими экстренными службами. Никто из членов семьи не пострадал.

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«В общем, во всем следует видеть позитив: в гости сходили! На травке полежали! На огромные пожарные, полицейские, скорые машины посмотрели — кайф!», — написала жена музыканта.

Российское дипломатическое представительство в Тель-Авиве посоветовало гражданам РФ временно не посещать Израиль, пока обстановка не прояснится. Нанесение ракетного удара по израильской территории произошло в ночь на понедельник. В Тегеране объяснили свои действия ответом на обстрелы израильской армией ливанской столицы.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.