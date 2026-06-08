Долг Самойловой перед налоговой вырос

Задолженность блогера Оксаны Самойловой перед налоговой превысила 4 миллиона рублей, сообщает «Звездач».

При этом ранее долг достигал около 3 миллионов, хотя изначально он составлял 100 тысяч рублей. Несмотря на многочисленные бизнес-проекты, рекламные контракты и миллионную аудиторию, проблема с налоговой остается нерешенной. Сумма задолженности составляет 4 005 239,36 рубля.

В мае СМИ сообщили, что у блогера Оксаны Самойловой образовалась задолженность перед налоговой службой и Роскомнадзором за распространение рекламы. Сумма долга составила четыре миллиона рублей.

Из них более 3,3 миллиона рублей приходилось на налоговую, еще 714 тысяч — на Роскомнадзор. Также с Самойловой требовали взыскать 300 рублей штрафа за несвоевременное предоставление сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования.

В сентябре 2024 года налоговая заблокировала счета компании «Фэмэли Фест», где блогер числилась руководителем и учредителем. Причиной стало непредоставление расчета сумм налога на доходы.