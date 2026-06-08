Старший сын Градского выступил против эксгумации тела отца ради ДНК-теста

Борьба за наследство музыканта Александра Градского только набирает обороты. Недавно старший сын артиста Даниил выступил с инициативой провести ДНК-тест, чтобы выяснить, действительно ли вдова артиста Марина родила детей от своего покойного супруга. Несмотря на это, об эксгумации тела певца даже не идет и речи.

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— Я категорически против эксгумации отца. Но установить родство элементарно: есть я, Саша, Иван и две наши мамы, точность таких тестов — 99,9 процента. Берут слюну, а это абсолютно безболезненно, — уточнил родственник Градского.

Наследник утверждает, что пытается разобраться в ситуации не из-за миллионов. Главное для Даниила — узнать правду, так как вдова его отца «регулярно обманывает в суде», поэтому верить можно «только настоящему научному исследованию».

— Все решили, что я это делаю из-за денег, но это последнее, о чем думаю. Нашу семью разъединили. Я почти не знал Ивана, за всю жизнь видел 2-3 раза, нас лишили общения и правды. Я не воюю с ребенком и никого не клеймлю — просто хочу, чтобы суд позволил объективно узнать истину, — цитирует его Aif.ru.

Еще в августе прошлого года Даниил Градский попытался через суд «отстранить» вдову отца от наследства. По мнению истца, женщина вступила в брак с артистом из меркантильных соображений.