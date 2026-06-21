«Где же ваши ручки»: что стало с группой «Вирус!»

В конце 1990-х и начале 2000-х годов на российской поп-сцене появилось множество ярких музыкальных коллективов. Одним из них стала группа «Вирус!», которая ворвалась на сцену с хитами «Ручки», «Все пройдет» и «Ты меня не ищи».

Группа появилась в 1998 году в Зеленограде. У истоков коллектива стояли вокалистка Ольга (Лаки) Козина, клавишники Юрий Ступник и Андрей Гудас. Поначалу коллектив назывался «Акварель», затем «Вот так!». Название «Вирус!» появилось после записи первого демо-альбома. Кассета попала к продюсерам Игорю Силиверстову и Леониду Величковскому, которые предложили группе новое имя.

Официальный дебют коллектива проходил в нервной обстановке. За неделю до премьеры на радио на российской сцене появился похожий проект — группа «Демо». Саша Зверева и Ольга Лаки стали соперницами в битве за слушателя.

Когда стало ясно, что творчество группы «Вирус!» приобрело огромную популярность, продюсеры решили «клонировать» артистов. Так появился второй состав с вокалисткой Людой Харт, выступавшей под фонограмму. Вырваться из контрактной ловушки музыкантам помогли юристы.

В середине нулевых популярность группы пошла на спад. Тем не менее «Вирус!» до сих пор продолжает выступать и радовать поклонников новыми релизами. Многие поклонники с удивлением отмечают, что за последние 25 лет внешность вокалистки практически не изменилась.

«Мы группа, у которой вообще нет возраста. Когда мы выходим на сцену, люди спрашивают: „Вы точно та солистка?“ Потому что я выгляжу гораздо моложе своих лет. И в зале у нас то же самое творится. У наших поклонников тоже нет возраста», — приводит слова артистки издание «СтарХит».

В отличие от многих звезд, Ольга Лаки никогда не делится с журналистами подробностями личной жизни. Она не попадает в скандалы, не гонится за дешевым пиаром. Вокалистка «Вирус!» привлекает поклонников безупречным внешним видом и позитивными постами в личном блоге.

Как сейчас выглядит легендарная вокалистка «Вирус!» — смотрите в галерее «Рамблера».