78-летний Шуфутинский отказался садиться за руль

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, что перестал садиться за руль. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь!».

По словам исполнителя хита «Третье сентября», он ни разу не водил автомобиль после свадьбы с возлюбленной Светланой Уразовой, которая младше него почти на 30 лет. На некоторое время он доверил супруге управление своим спорткаром, однако вскоре нанял личного водителя.

«Опасно. Меня мало осталось, меня надо беречь», — пояснил 78-летний артист.

В сентябре 2025 года сообщалось, что Шуфутинский получил гражданство России. По данным Telegram-канала Shot, до этого певец жил в стране по виду на жительство, будучи гражданином США. После начала специальной военной операции он решил не возвращаться в Штаты и остаться в Москве, срок действия его американского паспорта истек в 2022 году.