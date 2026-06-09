Звезду шоу-бизнеса задержали по двум обвинениям в изнасиловании

Очередной криминально-сексуальный скандал в гламурном мире шоу-бизнеса. Французская звезда Патрик Брюэль задержан полицией в связи с новыми обвинениями в сексуальном насилии. Против 67-летнего певца и актера поданы две новые жалобы на изнасилование, которые он – конечно же – отрицает.

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Французский певец и актер Патрик Брюэль, обвиняемый в сексуальном насилии со стороны нескольких женщин, был взят под стражу полицией в понедельник, поскольку против него были поданы две новые жалобы на изнасилование.

Как пишет The Guardian, 67-летний артист, крупная фигура французской поп-культуры, автор нескольких самых продаваемых альбомов и более 40 ролей в кино, допрашивается по поводу 13 жертв, говорится в заявлении прокуратуры западного пригорода Парижа Нантерра.

По словам прокуроров, три женщины обвинили Брюэля в сексуальном насилии и попытке изнасилования в 1997, 2000 и 2001 годах, в то время как сообщения о сексуальных посягательствах, домогательствах и изнасилованиях, о которых сообщали другие жертвы, также расследуются.

Патрику Брюэлю предъявлены две новые жалобы на изнасилование, поданные 27 мая и 3 июня двумя женщинами, сообщил в понедельник агентству Франс Пресс их адвокат.

Полиция может задержать Брюэля для допроса на срок до 48 часов. Звездный мужчина отрицает все обвинения, а его адвокаты заявили в заявлении, что их клиент “ответит на все вопросы следователей и предоставит все необходимые доказательства своей невиновности”.

Угодившему в нехорошую историю певцу пришлось отменять большую часть своего предстоящего турне, которое должно было начаться в Париже в этом месяце.

Напомним, что хотя карьера Брюэля в кинематографе началась еще в конце 1970-х годов, настоящий крупный успех как к актёру пришел к нему лишь после того, как он снялся более чем в десятке проектов — летом 1987 года, когда вышел фильм Клода Лелуша «Бандит». А как о певце он заставил о себе говорить после того, как в 1984 году выпустил песню «Marre de cette nana-là».

Около тридцати женщин обвинили известного певца и актера в изнасиловании

Патрик Брюэль - последний из ряда французских знаменитостей кино и музыки, кому предъявлены обвинения в сексуальном насилии, напоминает The Guardian. В прошлом году легенда кино Жерар Депардье был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Его апелляция будет рассмотрена в ноябре.