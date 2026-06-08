Супруга Петросяна рассказала о перенесенной операции

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что перенесла плановую операцию и поделилась подробностями восстановления, передает «Звездач».

По ее словам, последующая неделя выдалась непростой: процедуры, перевязки, антибиотики и обезболивающие препараты. Как отметила Брухунова, «теперь все почти позади». Она выразила благодарность всем тем, кто ее поддержал.

Несмотря на восстановление, Брухунова старалась отвлекаться: проводила время с семьей, ходила в кино с супругом и близкими, а также уделяла внимание детям.

Ранее супруга юмориста поделилась в соцсетях историей о конфликте в театре. Женщина, сидевшая рядом, по словам Брухуновой, постоянно заваливалась на ее подлокотник. Когда она сделала замечание, соседка возразила, спросив, кто вообще решил, что правый подлокотник принадлежит тому, кто сидит справа.

По словам жены Петросяна, она парировала: у соседки тоже есть свой правый подлокотник, и он ее по этикету. Но та не унималась. Тогда Брухунова спросила: «Как же нам быть? Я тоже сижу». Этот вопрос, по ее словам, поставил оппонентку в тупик. Брухунова сделала вывод, что соседка пришла в театр впервые.