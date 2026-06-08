Чеботина повторила скандальное выступление Мэрилин Монро

Певица Люся Чеботина на премии МУЗ-ТВ предстала в образе Мэрилин Монро и сделала отсылку к самому скандальному выступлению голливудской актрисы. Об этом пишет StarHit.

Люся Чеботина исполнила на сцене песню «По барабану» и обыграла знаменитый эпизод с поздравлением Мэрилин Монро президента Джона Кеннеди. На певице было украшенное стразами платье, а волосы уложены в прическу, похожую на прическу Монро.

Напомним, что Мэрилин Монро в 1962 году, поздравляя президента Джона Кеннеди с днем рождения, вышла на сцену в «голом» платье. Платье было сшито из телесного цвета ткани и украшено стразами. Оно настолько плотно облегало фигуру певицы, что она казалась обнаженной. Появление звезды в таком виде вызвало скандал и подогрело слухи о ее романе с президентом США.