Лепс раскрыл секрет хорошей формы

Певец Григорий Лепс на недавно состоявшейся премии пообщался с представителями прессы и рассказал, как ему удается поддерживать хорошую физическую форму. Об этом сообщает сайт KP.RU.

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Как заметил Лепс, ему удалось похудеть на 7 килограммов, и он объяснил свое желание похудеть тем, что лишний вес ему просто не нужен. Артист указал, что ему еще нужно скинуть два килограмма, и ему «нормально будет».

Отвечая на вопрос о том, помогают ли ему поддерживать форму ходьба или участие в марафонах, певец поделился, что лишний вес уходит только тогда, когда перестаешь есть, а спорт и прогулки в этом не помогут.

У Лепса поинтересовались, как он себя дисциплинирует, и он раскрыл, что после пробуждения утром он идет плавать, затем идет в зал, а после этого немного ест.