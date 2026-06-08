Киркоров впервые ответил на вопрос о «переделанном» носе

Артист снова удивил поклонников переменами во внешности. При этом результат пластики оценили далеко не все.

Который день в Сети не умолкают слухи о новой пластической операции, которую якобы тайно сделал Филипп Киркоров. И на сей раз вмешательство проходило в области лица, что сразу бросилось в глаза поклонникам и хейтерам. Форма носа певца заметно изменилась, причем, по мнению многих, не в лучшую сторону.

Сначала звучали предположения, но ноздри артиста кажутся не такими широкими как прежде, будто приплюснутыми, из-за очков, которые тот нарочно надвигал ближе к кончику носа. Однако позднее стало ясно, что дело не в очках. При этом Киркоров наотрез отказывался рассказывать правду. Исполнитель дал лишь один комментарий касаемо ринопластики. Журналист Денис Сорокин обнародовал видео, на котором его коллега спрашивает Филиппа, правда ли что «он сделал себе носик». Артист бросил на него испепеляющий взгляд и выдал лишь одну фразу, после которой сразу удалился.

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«Ты действительно считаешь, что это то, что мне сейчас нужно услышать?», — спросил тот.

Подписчики принялись обсуждать очередной апгрейд Киркорова в комментариях.

«Он на Юрия Куклачева теперь похож», «Почему не признаться? Все видят же», «У него и свой нос был вполне нормальным. Зачем переделал?», «На Майкла Джексона похож», «Видимо, носик ему самому не очень нравится», — пишут фолловеры Сорокина.

Не так давно Киркоров давал иной повод для обсуждений, показав новых членов своей семьи. Певец завел очередную собаку декоративной породы, и теперь у него уже четыре питомца. А также Филипп делился суровыми методами воспитания своих детей-подростков.