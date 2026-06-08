Максим Галкин* второй раз за полтора месяца провел украинский корпоратив
Телеведущий Максим Галкин* выступил ведущим на дне рождения обладательницы титула «Мисс Украина – 2019» Маргариты Паша. Праздник прошел на частной вилле во французском Сен-Тропе. Об этом сообщает Shot.
Сообщается, что вместе с Галкиным* мероприятие вели комик Екатерина Варнава и бывший резидент Comedy Club Игорь Меерсон. Перед гостями также выступила певица Светлана Лобода. По информации источника, все музыкальные номера и интерактивы проходили на русском языке.
Галкин* исполнил несколько песен, включая композицию из своего репертуара с Аллой Пугачевой. В завершение вечера именинница объявила гостям о беременности во время гендер-пати.
Маргарита Паша родилась в Харькове и получила титул «Мисс Украина» в 2019 году. В том же году ее имя упоминалось в украинских СМИ в связи с общественной дискуссией после интервью и высказываний на общественно-политические темы, передает Telegram-канал.
До этого Галкин* посетил на Кипре концерт певца Андрея Данилко (Верки Сердючки), сборы с которого идут на финансирование украинской армии.
*Внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.