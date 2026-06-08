Стала известна самая большая зависимость Оззи Осборна

Оззи Осборн был всю жизнь зависим от новых впечатлений. Об этом говорится в новой книге о жизни покойного музыканта. Автор утверждает, что жажда впечатлений оказалась сильнее любой возможной зависимости — наркотиков и алкоголя — и привела его к своего рода одержимости.

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В книге рассказывается, что у Оззи была неутолимая жажда жизни. Он был очень страстной личностью со множеством противоречивых черт.

«Если позаимствовать цитату у сына Оззи, Джека, которая, на мой взгляд, просто идеальна, то Оззи поглотил галактику и не знал, что с ней делать. Он был ненасытен. Он пристрастился практически ко всему», — пояснил автор будущей биографии.

Источники, с которыми удалось поговорить создателю книги, вспоминают, что именно жажда жизни способствовала тому, что Оззи с головой погружался во всё, за что брался. Он никогда не работал и не был чем-то увлечён лишь наполовину.

«Его самой большой зависимостью были не наркотики, а жизнь на полную катушку», — заключил инсайдер.

Напомним, Оззи Осборн ушёл из жизни 22 июля в возрасте 76 лет. Согласно свидетельству, солист Black Sabbath скончался от «острого инфаркта миокарда» и «остановки сердца вне больницы».

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