Шифрин раскрыл истинную сущность Лолиты

Юморист решил рассказать поклонникам, что прячет певица за своими эпатажными образами и выходками.

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Ефим Шифрин неожиданно встал на защиту Лолиты Милявской. Эпатажную артистку часто критикуют в Сети за довольно экстравагантные поступки. Юморист, будучи давно и близко знаком со звездой, решил раскрыть поклонникам правду о том, какая она вне камер и сцены.

В своем блоге Шифрин посвятил Лолите трогательный пост, в котором признался ей в любви и назвал ее главное качество.

«Она очень добрая. Но в сетке передач программа с названием «Добрая женщина» вызвала бы зевоту не только у редакторов. Шоу, которую когда-то вела на Первом канале Лолита Милявская, назвали «Без комплексов». С точки зрения телевизионной политики все правильно: остро, призывно, ярко. Хотя и неискушенному в психологии человеку с первых же минут становилось ясно: какие там «без комплексов»! Наоборот, какие есть — все в одной. Одинокая, покинутая, не всегда востребованная, часто не совладающая со своим талантом, не знающая куда деть свою безмерную доброту. Я люблю ее за ошибки. Она делает их не со зла. Ее бесполезно звать в жюри: она никому не поставит низкой оценки. Она грустная и теплая. Она смелая и хрупкая. Она, в общем, настоящая женщина. Которая не боится быть смешной. Вы встречали когда-нибудь счастливого клоуна?" - написал Шифрин, поделившись архивной совместной фотографией с Лолитой. Милявская пока не отреагировала на комплименты коллеги.

Не так давно звезда навещала свою дочь и маму в Болгарии, обнародовав странное видео с леденцом во рту. Некоторые сочли выходку слишком вызывающей, пристыдив артистку за инфантильное поведение.