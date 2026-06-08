Младшая дочь Беллуччи и Касселя снялась в топе и откровенных шортах: фото

Леони Кассель — младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя — украсила новую обложку журнала Madame Figaro. Шестнадцатилетняя модель снялась для французского глянцевого издания в стильном откровенном образе. Фотографии были размещены на сайте журнала.

Для фотосессии стилисты подобрали Леони наряды от именитых модных домов. В кадре она предстала в комплекте от Miu Miu — топе и коротких шортах. Кроме того, дочь известных актёров позировала в кожаной куртке от Saint Laurent и платье от Givenchy.

В беседе с журналистами девушка рассказала о своих планах. В настоящий момент она сконцентрирована на развитии карьеры в модельном бизнесе, однако в будущем намерена испытать свои силы в киноиндустрии. «У меня всегда была страсть к кино, искусству, моде и музыке», — призналась знаменитость.

Недавно Леони исполнилось 16 лет. Венсан Кассель в честь дня рождения наследницы опубликовал в личном блоге трогательный пост и показал редкие снимки с девушкой.

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