Депрессия, огромный штраф и смена имени: что происходит в жизни Моргенштерна*

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) 7 июня завершил процесс гиюра — перехода в иудаизм. После этого он сменил имя на Исраэль Йегуда Моргенштерн*. Подробности о жизни артиста рассказало издание News.ru.

Прошедший обряд человек признается иудеем как в религиозном, так и в юридическом смысле. Сообщалось, что интерес к еврейской культуре у артиста появился еще до отъезда из России, а его мать имеет еврейские корни.

В 2022 году Моргенштерн* уехал из РФ и получил израильское гражданство. В конце 2025 года на гастролях в Вене он выступил в местной синагоге с лекцией для еврейской общины, уже тогда заявив о приверженности иудаизму и появившись в одежде ультраортодоксального еврея.

После отъезда рэпер признался в зависимостях. По его словам, около двух лет он злоупотреблял алкоголем, выпивая ежедневно по 0,7 литра виски, и страдал от депрессии. Артист жил в темной комнате, заполненной мусором, не выходил на улицу, затем обратился к психиатрам и лег в рехаб. В 2025 году он объявил о выходе из реабилитационного центра и анонсировал мировой тур из двух десятков концертов.

Моргенштерн* обратился в иудаизм и сменил имя на Исраэль Йегуда

В апреле 2026 года районный суд Москвы заочно приговорил Моргенштерна* к штрафу в 7 миллионов рублей за нарушение закона об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), также был наложен арест на его имущество.

Следствие установило, что рэпер дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжил публиковать материалы в соцсетях без маркировки. Артист признавался, что скучает по России.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.