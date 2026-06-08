Гузеева обнародовала дерзкое «голое» фото и смутила публику

Лариса Гузеева устроила небольшую провокацию. Артистка похвасталась архивным кадром в неглиже.

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Лариса Гузеева знает, как привлечь внимание публики. 67-летней артистке не чужд эпатаж, и отказываться от него она не собирается.

Ведущая обнародовала свой дерзкий черно-белый снимок, сделанный несколько лет назад. Лариса Андреевна предстала обнаженной и с сигаретой в зубах. На актрисе был яркий макияж, сделавший ее образ еще более роковым.

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«Я не очень люблю экскурсы в прошлое, но этой фотографией решила поделиться. Мне здесь 39 лет. Еще были крылья, и я о них вспомнила. И да, я полночи зачищала свою записную книжку от случайных, чужих. Сама себя осчастливила. Чего и вам всем желаю», — написала Гузеева.

Реакция фолловеров была самой разнообразной — от шока до восхищения.

«Это ужасно!», «Мне кажется, что дочь похожа на вас. Фотография хорошая», «Не узнала... Не похожа на себя. Но фотка классная», «Подумала, Моника Беллуччи», «Такая многогранная женщина», — написали в комментариях поклонники Ларисы Андреевны.

А на прошлой неделе Гузеева обнародовала редкое фото дочки. Артистка сказала, что запечатлела Олю до того, как она стала «чудищем». В своем посте звезда «Жестокого романса» также призвала всех рожать детей, ибо в них — жизнь.

На это заявление отреагировала Алена Водонаева. Звезда «Дома-2» категорически не согласилась с Гузеевой.