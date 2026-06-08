Аврора Киба высказалась о Григории Лепсе и новом избраннике

Аврора Киба откровенно высказалась на тему романтических отношений в шоу «Кстати». Блогер отметила, что уже пережила расставание с Григорием Лепсом. Её бывший избранник, судя по всему, тоже.

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«Настроение отличное. Пережила. Мы не общаемся. Я уже устарела. Я даже пролистывала его песни уже — снимала свой сериал, там был такой момент», — поделилась знаменитость.

Раскрыла звезда Сети и подробности знакомства с новым избранником.

Аврора призналась, что её даже просят обучить искусству находить мужчин в формате коучинга. Однако, по словам Кибы, никаких секретов нет — она не прикладывала особых усилий для поиска парня. Знакомство произошло спонтанно во время путешествия с подругой.

«Они сами меня находят: в данном контексте в Бразилию слетала на карнавал — это судьба. <...> Я прилетела и познакомилась там с молодым человеком. Его зовут Рустам. Он не певец, он теннисист», — поделилась Аврора.

Напомним, избранником девушки стал бизнесмен Рустам Гаджиев, которого называют племянником президента Азербайджана.

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