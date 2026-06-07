Скончался лидер рок-группы "Опасные Соседи" Глеб Малечкин

В возрасте 62 лет ушел из жизни основатель, вокалист и гитарист известной петербургской рок-группы "Опасные Соседи" Глеб Малечкин.

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О смерти одной из легенд питерского андеграунда сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" продюсер Ольга Король-Бородюк.

"Обаятельный и жизнерадостный, он был всеобщим любимцем. С детства был лидером, играл в футбол и хоккей, прекрасно плавал, любил лес, рыбалку..." - написала подруга музыканта.

Информация о дате и месте прощания появится позже.

Образованная в Ленинграде в 1983 году, группа "Опасные Соседи" оставила заметный след в истории "невского" рока.

Коллектив, собранный из выпускников "рок-лицея" при студии легендарного Андрея Тропилло, не раз менял стилевую ориентацию и сценический имидж, пока не остановился на жестком, динамичном и неизменно позитивном рок-н-ролле.

В 1990-е группа с успехом выступала во Франции, сотрудничала с рядом известных рок-музыкантов и навсегда закрепила за собой статус крепкой клубной команды.

На счету "Соседей" пять магнитоальбомов, записанных с 1989 по 1992 год, два виниловых "гиганта" ("Танцы для бездельников", "Стрекозы Дум-Дум") и два архивных сборника.