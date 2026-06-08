Янковский и Пожарская стали родителями во второй раз

Звездная пара российского кино — Иван Янковский и Диана Пожарская — во второй раз стали родителями. Актеры поделились радостной новостью на своих страницах, опубликовав фото из роддома и поблагодарив медицинский персонал.

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У российских актеров Ивана Янковского и Дианы Пожарской родился второй ребенок. Мальчика, появившегося на свет 4 июня, назвали Давидом. Об этом супруги объявили на своих страницах в социальных сетях, опубликовав трогательные фотографии из клиники.

На кадрах, в частности, запечатлен старший сын пары Олег, который пришел встретить маму и новорожденного брата. Сама Пожарская прокомментировала случившееся коротко и эмоционально: «Дабл мама, дабл папа получается. Добро пожаловать, маленький D».

Отец, Иван Янковский, также подтвердил радостное событие.

«Мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье», — написал актер.

Диана в своем посте не забыла поблагодарить врачей за профессионализм и комфортные условия.

Пара известна своим трепетным отношением к личному пространству, и появление на свет второго сына стало для поклонников приятной неожиданностью, так как беременность Пожарская предпочла не афишировать.

Иван и Диана, знакомые зрителям по сериалам «Отель Элеон» и «Слово пацана», познакомились в 2020 году на съемках фильма «Чемпион мира». Уже в феврале 2021 года они тайно поженились, а в июне того же года у пары родился первенец, которого назвали Олегом в честь легендарного деда актера. Теперь в семье Янковских подрастают двое сыновей — Олег и новорожденный Давид.

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