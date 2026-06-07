Моргенштерн* официально сменил имя и веру

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* прошел процедуру гиюра — обращение в иудаизм для неевреев. Он также сменил имя на Исраэль Йегуда Моргенштерн. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил Telegram-канал «Голос Израиля».

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— Исраэль Йегуда (Алишер) прошел еврейский суд и присоединился к народу Израиля, — говорится в публикации.

Музыкант уехал из России в 2021 году после того, как председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал начать проверку по делу о пропаганде наркотиков из-за клипа «Pablo», в котором Моргенштерн* приносит мексиканцам белый порошок.

Моргенштерн* дважды в течение года получил административные штрафы за немаркировку своих публикаций. Рэпер не начал ставить плашки, поэтому в его отношении возбудили уголовное дело. Впоследствии артиста объявили в розыск.

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В апреле этого года Мировой судебный участок в Москве повторно арестовал дом Моргенштерна* в деревне Леоново, земельный участок и нежилое здание. После этого рэпера заочно оштрафовали на семь миллионов рублей.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.