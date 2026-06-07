Ди Каприо уговаривали сыграть порноактера вместо съемок в «Титанике»

Актер Джон Си Райли рассказал, что пытался убедить Леонардо Ди Каприо отказаться от роли в «Титанике» и сняться в фильме «Ночи в стиле буги» своего хорошего друга, режиссера Пола Томаса Андерсона. Об этом сообщает издание Variety. https://variety.com/

Райли познакомился с Ди Каприо на съемках фильма «Что гложет Гилберта Грейпа» (1993 год) и сказал Андерсону, что сможет уговорить молодого актера сняться в роли порноактера в фильме «Ночи в стиле буги».

Актер пришел к Ди Каприо и начал его уговаривать.

«Послушай, Лео, я тебе вот что скажу. Фильм «Титаник» — о корабле, который тонет. Все знают, что корабль тонет. Никому нет дела до того, кто на нем Говорю тебе, чувак. Говорю тебе, я бы не стал тебя обманывать. Речь о лодке, которая тонет», — вспомнил свои слова Райли.

При этом он расхваливал Андерсона, говорил, что тот станет «одним из самых талантливых режиссеров в будущем», и Ди Каприо не должен упускать эту возможность.

Райли отметил, что Ди Каприо тогда не соглашался и склонялся к участию в «Титанике» Джеймса Кэмерона. Агенты звезды были уверены, что это будет «по-настоящему масштабный фильм».

В итоге Ди Каприо действительно снялся в фильме «Титаник», который к концу проката собрал 1,84 миллиарда долларов.