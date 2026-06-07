Актриса Мария Порошина вышла замуж за коллегу Ярослава Бойко. Об этом в воскресенье, 7 июня, рассказал артист Гоша Куценко, от которого Порошина родила старшую дочь Полину.

Она не раскрывает подробности личной жизни, ничего не говорит о новом браке и не называет имя супруга.

Порошина и Куценко поддерживают теплые отношения. Актриса даже позвала бывшего на свадьбу с Бойко.

— Слава Бойко надежный. Славу я знаю раньше, чем Маша знает его, — рассказал артист в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

63-летний народный артист России Евгений Дятлов женился в четвертый раз. Новой избранницей актера стала его директор Дарья Травникова. Радостной новостью она поделилась на своей странице в социальной сети. Пара расписалась 30 мая во Дворце бракосочетания Nº 2 в «Vegas Крокус Сити».

31 мая певец Александр Круг устроил долгожданное свадебное торжество. Артист и его 24-летняя супруга Ульяна Сытинова предстали перед родными и близкими в ресторане. Они познакомились в декабре 2024 года на программе «Давай поженимся!».