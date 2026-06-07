«С ума сойти»: мать Незлобина удивилась ценам на продукты в магазине в США

Мать популярного российского стендап-комика Александра Незлобина, который переехал в Соединенные Штаты Америки, удивилась ценам на продукты в местном магазине. Видео, на котором Незлобин отправился за покупками вместе с матерью, появилось на его YouTube-канале.

В опубликованном ролике мать Незлобина заметила, что пачка молодого картофеля в Штатах стоит около четырех долларов (около 300 рублей по текущему курсу и 400 рублей по курсу на момент съемки видео).

— Вот это очень дорого. 400 рублей? У нас килограмм стоит 80-100 рублей, — возмутилась женщина.

Потом она удивилась и ценам на хлеб — шесть долларов за батон.

— С ума сойти, — коротко возмутилась она.

Незлобин отреагировал на удивление матери с юмором. Комик пошутил, что в США продукты стоят дороже, чем в России, потому что «американцы не заслуживают хорошо жить».

Мама Александра Незлобина прилетела к сыну в США

Ранее стало известно, что стоимость одного англоязычного выступления Александра Незлобина составляет около двух миллионов рублей. В райдере юмориста присутствует пачка M&M’s, энергетик Red Bull, бутылка Coca Cola, Bluetooth-колонка, сырная тарелка и безалкогольное пиво.