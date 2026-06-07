Известная польская актриса Барбара Брыльска, звезда «Иронии судьбы», в последние годы испытывает значительные проблемы с деньгами, артистке приходится продавать последнее, пишет «Абзац» в Telegram-канале.

По данным портала, актриса после начала спецоперации позволила себе ряд очень резких высказываний в адрес России, отказалась говорить с журналистами на русском языке, осудила людей, которые ее обожали.

В Польше, пояснили журналисты, она также не пользуется особой популярностью — ей до сих пор не простили съемки в СССР, сотрудничество с советскими режиссерами.

В итоге, заметили авторы публикации, 85-летняя Брыльска осталась одна — больная, слабая, без помощников. И без любимой дачи — недвижимость пришлось продать, сумма сделки оказалась довольно скромной — 150 тыс. злотых (около 3 млн рублей).

Ранее народная артистка России Лариса Лужина сообщила, что Брыльска никогда не вызывала у нее симпатии. Она добавила, что игра польской звезды в картине не выглядела достоверной.