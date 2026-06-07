Месть Пугачевой? Королева раскрыла причину ухода от Николаева спустя 30 лет

Три десятилетия история распада одного из самых ярких дуэтов российской эстрады — Наташи Королевой и Игоря Николаева — обрастала слухами и домыслами. Официальные заявления супругов были сухи и корректны: «не сошлись характерами», «ушли чувства». Но за кулисами шоу-бизнеса зрела совсем иная драма, в которой сплелись профессиональная ревность, влияние звездных наставников и юношеский максимализм. Подробности — в нашем материале.

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Разрушительная встреча с кумиром

Переломный момент в судьбе юной Наташи (тогда еще по паспорту — Порывай) случился задолго до развода. Ей не было и двадцати, когда состоялась личная встреча с Аллой Борисовной. Вместо благословения мэтра начинающая артистка услышала жесткую критику вокала и образа. По воспоминаниям Королевой, Пугачева фактически поставила крест на ее эстрадном будущем, что для девушки, мечтавшей о сцене с трех лет, стало шоком.

Однако Королева не вступила в конфликт. Она предпочла «игру по правилам»: участвовала в общих проектах, молчала и работала. Но последствия не заставили себя ждать. В музыкальной иерархии начала 90-х отказ Примадонны в поддержке автоматически закрывал многие двери.

Истинная причина неприязни Пугачевой к Королевой, как выяснилось позже, лежала на поверхности. Игорь Николаев, долгие годы бывший близким соратником Аллы Борисовны (он писал для нее хиты), внезапно переключил все внимание на свою юную протеже. В мире, где царили личные симпатии и договоренности, такой шаг сочли предательством.

«Я оказалась между двух огней, — признавалась позже артистка. — Игорь верил в меня и вкладывал душу, а для Аллы Борисовны это было ножом в спину».

Королеву перестали звать на статусные мероприятия, и она прекрасно понимала, чьих рук это дело.

Служебный роман и цена брака

Знакомство пары состоялось в конце 80-х, когда настойчивая киевлянка приехала покорять Москву. 29-летний маститый композитор сначала не оценил юную дебютантку, но ее работоспособность и голос заставили его передумать. На тот момент Николаев был женат, но после развода профессиональные отношения переросли в личные.

Их союз стал творческим тандемом: он писал хиты, она исполняла. Королева вспоминала, что не соответствовала его идеалам, но песня «Желтые тюльпаны» изменила все. Имя певицы взлетело на вершину. Однако ради штампа в паспорте ей пришлось поставить ультиматум: «Либо женись, либо уходи». В 1992 году Николаев решился, но брак, продлившийся 9 лет, счастья не принес.

Усталость, измены и совет, который стал судьбоносным

В семейной жизни проявились разница в возрасте (16 лет) и наставнический тон мужа. Королева рано взяла на себя быт, но постоянные гастроли, отсутствие Николаева дома и его неверность разрушали союз. Вопрос о детях супруги решить не могли.

В момент глубокого кризиса певица сделала отчаянный шаг — обратилась за советом к… Алле Пугачевой. Для многих это звучит парадоксально: женщина, которая когда-то перекрыла юной звезде кислород, вдруг стала исповедницей. Королева прямо спросила у Примадонны, как быть с изменами мужа. Ответ прозвучал резко и лаконично:

«Уйди. И посмотри, пойдет ли он за тобой».

Королева последовала совету. Николаев не стал бороться, не попытался вернуть жену. Это стало точкой невозврата. Певица долго молчала об этом эпизоде, взяв вину за инициированный разрыв на себя, но спустя годы признала: именно слова Пугачевой стали спусковым крючком.

Новый мужчина или личный выбор?

Позже общественность связала развод с появлением в жизни Королевой Сергея Глушко (Тарзана). Сам стриптизер и нынешний муж певицы отрицал свою причастность к распаду семьи, утверждая, что их встреча произошла, когда отношения Королевой и Николаева уже были полностью исчерпаны. Сама Наташа придерживается версии «спокойного развода», подчеркивая, что их расставание прошло без громких скандалов.

Сегодня, когда влияние былых авторитетов ослабло, а сама Королева обрела статус состоявшейся артистки и жены, она позволяет себе смотреть на прошлое без иллюзий. Она признает, что была слишком юна (всего 16 на момент начала отношений), а подчас ее поступками управляли эмоции и обиды.

Версия Королевой прозвучала четко: Примадонна действительно намеренно вмешалась в чужую семью, чувствуя абсолютную власть и силу. Поверить ли в это — решать зрителю. Однако ясно одно: личная драма двух звезд стала пешкой в большой игре закулисных влияний, где совет старшей коллеги разрушил то, что строилось годами.