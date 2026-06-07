Сын Децла решил выгнать свою мать из дома

Антоний Толмацкий, сын покойного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла), потребовал от своей матери Юлии Киселевой, чтобы та съехала из квартиры.

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По словам Толмацкого-младшего, ему необходимо сделать снимки жилища, которое в дальнейшем будет выставлено на продажу. Киселева выразила недоумение и подчеркнула, что проживает в квартире «честно» и не понимает причин столь резкого отношения.

— Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее. Ты здесь не живешь. Ты здесь прописана, но по документам ты здесь не живешь, — сказал сын музыканта в видео, которое Киселева опубликовала на своей странице в Instagram*.

Сын Децла ранее рассказал, что пока не обладает стабильным заработком и его поддерживает девушка, с которой он встречается уже четыре года. Кроме того, в данный момент юноша живет вместе с бабушкой Ириной Толмацкой.

В октябре 2025 года Антоний Толмацкий принял участие в шоу «Выживалити. Наследники». В рамках программы ведущая Дана Борисова осталась недовольна быстрым выбыванием своей дочери Полины из проекта, но за нее заступились Эммануэль Турецкая и Антоний Толмацкий.

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