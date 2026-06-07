Полина Диброва рассказала, хватает ли ей алиментов
Полина Диброва рассказала об алиментах, которые она получает от телеведущего Дмитрия Диброва. На шоу «Звезды сошлись» Полина прокомментировала информацию о сумме 300 — 800 тысяч рублей, фигурирующую в интернете.
Ведущие шоу попросили Диброву прокомментировать слухи в интернете о том, что алименты на детей составляют от 300 до 800 тысяч рублей.
По ее словам, на обучение всех детей уходит «порядка 400 тысяч рублей». Дополнительно приходится платить за кружки, секции, экскурсии и мастер-классы.
Полина признала, что Дибров исправно платит деньги, и она не представляет ситуации, при которой он перестанет помогать ей и детям.
«Я себя не представляю в суде против Дмитрия Диброва», — сказала она.
Полина также отметила, что с новым мужем, Романом Товстиком, они «вообще не разделяют детей», бюджеты у них общие.
Дибровым удалось развестись без скандалов и не испортить отношения. Они уважительно отзываются друг о друге, и сообща заботятся о детях.