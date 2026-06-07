Полина Диброва рассказала, хватает ли ей алиментов

Полина Диброва рассказала об алиментах, которые она получает от телеведущего Дмитрия Диброва. На шоу «Звезды сошлись» Полина прокомментировала информацию о сумме 300 — 800 тысяч рублей, фигурирующую в интернете.

Ведущие шоу попросили Диброву прокомментировать слухи в интернете о том, что алименты на детей составляют от 300 до 800 тысяч рублей.

«Сумма ближе к правде та, которая оправдана обучением детей в школе. Мы выбрали очень хорошую школу, она довольно дорогостоящая, потому все суммы, которые Дибров направляет мне, идут на обучение детей», — сказала Диброва.

По ее словам, на обучение всех детей уходит «порядка 400 тысяч рублей». Дополнительно приходится платить за кружки, секции, экскурсии и мастер-классы.

Полина признала, что Дибров исправно платит деньги, и она не представляет ситуации, при которой он перестанет помогать ей и детям.

«Я себя не представляю в суде против Дмитрия Диброва», — сказала она.

Полина также отметила, что с новым мужем, Романом Товстиком, они «вообще не разделяют детей», бюджеты у них общие.

Дибровым удалось развестись без скандалов и не испортить отношения. Они уважительно отзываются друг о друге, и сообща заботятся о детях.