Филипп Киркоров предложил снять фильм об Алле Пугачевой

Филипп Киркоров предложил снять биографический фильм об Алле Пугачёвой. По влиянию личности на культуру певец сравнил экс‑супругу с Муслимом Магомаевым.

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«Это золотое наследие музыки, на которой выросло не одно поколение. Я в том числе. <…> Она спорна, но на то она и легендарна, она одиозная личность, она великая, она большая певица, актриса, равных которой не было, нет и вряд ли будет», — приводит слова Киркорова NEWS.ru.

Ранее Филипп Киркоров резко отреагировал на вопрос о ринопластике, которую якобы сделал, согласно слухам. Один из репортёров, Денис Сорокин, задал вопрос артисту, действительно ли он решился на операцию. Ответ оказался неожиданным.

«Ты действительно считаешь, что это то, что мне сейчас нужно услышать?» — заявил журналисту певец.

На днях Леонид Агутин поделился своим взглядом на постоянные эксперименты с внешностью и имиджем Филиппа Киркорова. По словам музыканта, за многочисленными преображениями коллеги стоит не желание удивлять публику любой ценой, а настоящая профессия — быть главной звездой страны.