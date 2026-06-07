Рудковская упала в обморок на музыкальной премии

На церемонии вручения музыкальной премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» продюсеру Яне Рудковской стало плохо, из-за чего она потеряла сознание. Об этом сообщает URA.RU.

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Причиной стала высокая температура в зале. Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил ее, предотвратив возможное падение и травмы.

Сам инцидент произошел во время мероприятия. Позже Рудковская рассказала журналистам: «Душно очень было. Но Дима словил меня».

В апреле Рудковская в купальнике похвасталась аксессуарами на полмиллиона рублей. Продюсер снялась на фоне кустов и шезлонга в солнцезащитных очках Celine за 59,5 тысячи рублей и с сумкой Dior стоимостью около 520 тысяч рублей.