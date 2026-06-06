Билан резко отреагировал на вопрос о новой возлюбленной

Российский певец Дима Билан на пресс-подходе премии МУЗ-ТВ резко отреагировал на вопрос о его новой возлюбленной и отказался прямо на него отвечать. Об этом сообщает URA.Ru.

© Global Look Press

Журналисты обратились к исполнителю с вопросом о том, когда он представит общественности свою девушку.

«Когда лягушки будут господа», — сказал Билан.

Тогда журналисты поинтересовались, была ли возлюбленная в зале во время его выступления. В ответ на это певец сморщился и сказал: «Я ответил на ваш вопрос».

О том, что у Билана есть девушка, стало известно в конце мая. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Натальная карта».