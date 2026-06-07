«Для меня это дичь!»: Митя Фомин раскритиковал Филиппа Киркорова

Певец Митя Фомин раскритиковал ринопластику, которую, как предполагается, сделал Филипп Киркоров. Свое мнение по этому поводу он выразил в интервью Пятому каналу.

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Артист убежден, что к хирургическому вмешательству стоит прибегать только по медицинским показаниям. Фомин заявил, что сам не собирается делать пластические операции. Он считает, что не нуждается в этом, даже с учетом того, что финансово может себе позволить.

— Я бы не хотел вообще в принципе думать о том, что пластика каким-то образом маячит в ближайшем обозримом будущем. Чтобы себе кромсать нос лишь только потому, что кто-то захотел сделать маленький нос... Никогда в жизни ничего делать не буду. Для меня это просто дичь, — приводит его слова Пятый канал.

Интернет-пользователи заподозрили, что народный артист РФ Филипп Киркоров сделал ринопластику, после того как в Сети появились свежие фото и видео его выхода в свет. «Вечерняя Москва» узнала у пластического хирурга Игоря Короткого, могут ли изменения во внешности артиста быть связаны с пластикой носа или другими хирургическими вмешательствами.