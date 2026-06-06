Ивлеева призналась, что мечтала стать женой Лазарева

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, что в юности у нее было много кумиров, но главным идолом стал Сергей Лазарев. Она была в восторге от его творчества и мечтала выйти за него замуж, сообщает «Стархит».

На новых кадрах Ивлеева показала девичий альбом, сохранившийся с седьмого класса. В нем есть фотографии и газетные вырезки с изображениями Сергея Лазарева, Димы Билана и других ее кумиров.

«Вот Сергей Лазарев — я была его фанаткой и мечтала выйти замуж. Наш любимый Серж, наша любовь, обожаю», — прокомментировала блогер.

Сейчас Ивлеева выбирает для путешествий преимущественно африканские страны. Она общается с местным населением и погружается в реки Танзании.

Ранее Ивлеева снялась в откровенном образе и высказалась о многолетнем хейте.