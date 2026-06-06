Эмин Агаларов впервые высказался о тайной свадьбе отца

Артист и бизнесмен Эмин Агаларов впервые ответил на вопрос о женитьбе своего 70-летнего отца на 27-летней женщине. Об этом сообщает «Стархит».

Ранее 70-летний миллиардер Араз Агаларов вступил в брак с 27-летней Аленой Ивановой. Он официально расторг предыдущий брак с супругой Ириной, который продлился более сорока лет.

Это событие прокомментировал сын миллиардера Эмин.

«Я не был на свадьбе и никогда не спрашивал про нее у отца», — сказал Эмин.

Отмечается, что информации о жене миллиардера (девичья фамилия — Алена Иванова) в СМИ очень мало. Известно только, что она родом из Саратова и на 43 года младше супруга.

Араз Агаларов — долларовый миллиардер и один из богатейших людей России, президент холдинга Crocus Group. Эмин — не только бизнесмен, но и музыкант, известный под псевдонимом Emin.