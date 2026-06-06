Концерт «Тату» отменили в российском городе

Концерт группы «Тату» отменили в Нижнем Новгороде. Об этом солистки коллектива Елена Катина и Юлия Волкова сообщили у себя в социальных сетях.

Выступление должно было состояться в российском городе 7 июня в Нижнем Новгороде во Дворце спорта «Нагорный», однако теперь перенесено на неопределенную дату.

«Выступление состоится летом — новую дату и все подробности сообщим скоро», — поделились певицы.

До этого, рассказывает издание NewsNN, на сервисе покупки билетов ценой 6-8 тысяч рублей оставалось еще множество мест в зале.

Накануне Ольга Бузова намекнула на совместный трек с «Тату».