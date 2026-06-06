Скандально известному блогеру отказали в условно-досрочном освобождении

Скандально известному российскому блогеру Хилми Форксу (настоящая фамилия — Олейник) отказали в условно-досрочном освобождении (УДО) по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографии. Об этом сообщает «112».

По информации портала, суд не счел, что блогер достиг исправления и может быть освобожден. Олейника оставили в колонии.

В конце 2023 года Форкса приговорили к трем годам лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стали посты Форкса в его Telegram-канале «со сценами полового акта», которые он публиковал перед прошлым Новым годом.

Также в 2023 году Форкс попал в сводки новостей после драки в кафе.