Суд в Москве отказал главе ФПБК Бородину в удовлетворении иска к Пугачевой

Пресненский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска к народной артистке СССР Алле Пугачевой. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

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Суд рассмотрел заявление главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также взыскании компенсации морального вреда.

Истец требовал взыскать с Пугачевой пять миллионов рублей, утверждая, что в одном из интервью она распространила недостоверные сведения о нем. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения заявленных требований, передает Telegram-канал судов.

20 апреля Виталий Бородин предложил проверить и заморозить российские активы Аллы Пугачевой. Он назвал недопустимым тот факт, что артистка живет на Кипре и при этом сохраняет на территории России крупную «подушку безопасности» в виде активов.