Блогер Тилляева рассказала, как жених доказывал свою состоятельность

Блогер и телезвезда Мариам Тилляева откровенно рассказала о начале романа с женихом Арно и его финансовых жертвах ради отношений.

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Об этом она поделилась на съёмках нового эпизода шоу «Ставка на любовь», сообщает peopletalk.ru.

Мариам — внучка первого президента Узбекистана, известная в светских кругах личность. На днях она вместе с другими российскими знаменитостями — певицей Глюкозой (Натальей Ионовой), Еленой Вакуленко-Пинской (женой рэпера Басты), Инессой Шевчук (супругой владельца издательства «Эксмо» и экс-звездой «Дома 2») — посетила концерт рэпера Канье Уэста в Стамбуле. Глюкоза появилась на шоу в футуристичном образе, а гостьи делились фото и видео в соцсетях.

Но настоящую сенсацию Тилляева устроила на телевидении. Блогер впервые рассказала, как познакомилась с будущим мужем и почему он пошёл на необычный шаг.

«Его бывшая девушка была моей знакомой, она сказала, что Арно – альфонс», — призналась Мариам.

Чтобы опровергнуть это обвинение и доказать серьёзность намерений, жених Тилляевой принял радикальное решение. В течение первых шести месяцев отношений Арно оплачивал все расходы команды невесты — визажистов, стилистов, помощников. Мариам подчеркнула, что это была его инициатива, направленная на то, чтобы продемонстрировать финансовую состоятельность и развеять сомнения.

Такой жест произвёл впечатление на блогера.

Напомним, Мариам Тилляева активно ведёт соцсети и регулярно появляется на светских мероприятиях. Её помолвка с Арно стала одной из обсуждаемых тем в кругах знаменитостей.