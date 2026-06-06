Звезда «Кадетства» Павел Бессонов вышел на связь после долгого молчания

Павел Бессонов, известный по сериалу «Кадетство», опубликовал новое видео, в котором он продемонстрировал заметные изменения во внешности.

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35-летний актёр, сыгравший добродушного Степана Перепечко, предстал перед подписчиками с изменившимся обликом: он вернул округлые черты лица, от которых ранее избавился после резкого похудения, а также отрастил пышные вьющиеся волосы. Такой образ стал неожиданным для аудитории.

Первыми на перемены обратили внимание коллеги актёра по «Кадетству». Многие пользователи тут же вспомнили его культового персонажа, а некоторые даже сравнили обновленного Бессонова с поэтом Сергеем Есениным.

После завершения работы в популярном сериале карьера Бессонова складывалась непросто. Сам актёр признавался, что продолжал ходить на кастинги, но чаще всего ему предлагали лишь эпизодические роли.

За это время артист пробовал себя в разных сферах — работал в такси, занимался продажей воздушных шаров и трудился в ломбарде. Также он открыто говорил о сложном периоде, связанном с резким похудением почти на 40 килограммов, за которым стояли проблемы с пищевым поведением.

Ранее мы рассказывали о том, как сегодня выглядят и чем занимаются актеры сериала «Кадетство».