Вдова писателя Василия Шукшина, 87-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками. Она стала новой героиней шоу «Прямой эфир».

Видеозапись, показанную в передаче, сделали в квартире в Новой Москве, где артистка проживает с дочерью Ольгой.

Федосеева-Шукшина посетовала, что что внучка Анна несколько лет назад тайком продала ее квартиру в Санкт-Петербурге, и теперь актриса не может приезжать в город и навещать могилы родных.

Анна также приняла участие в шоу и заявила, что квартира все равно перешла бы ей по наследству, а деньги ей понадобились срочно. Ее тетя Ольга осуждает женщину.

«Ни Аня, ни Маша, никто не помогает. Только я за мамой ухаживаю», — заявила Ольга.

Это не единственный конфликт в семье. После кончины Василия Шукшина права на все творения писателя были поделены между родственниками. По 2/10 получила Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь от другого брака Екатерина, по 3/10 — сестры Ольга и Мария. Федосеева-Шукшина передала свою долю Марии, но Ольга оспаривает этот договор и предлагает признать его недействительным, утверждая, что сестра оставила их мать «практически ни с чем».

В сентябре 2025 года адвокат Юлия Вербицкая рассказала, что Лидия Федосеева-Шукшина не смогла достичь мирового соглашения с семьей. Вербицкая заявила, что Мария Шукшина лишила мать доли в квартире.