Дженнифер Лопес рассказала о достижениях своих детей-двойняшек. 18-летние Эмми и Макс, которых певица воспитывает от бывшего мужа Марка Энтони, успешно окончили школу и готовятся к поступлению в вузы. По словам артистки, оба подростка подали документы сразу в пять колледжей и получили одобрение от каждого учебного заведения.

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Лопес с гордостью отметила, что сын и дочь также были удостоены стипендий во всех выбранных колледжах. Звезда призналась, что дети много трудились ради такого результата, несмотря на синдром дефицита внимания и гиперактивности, который требует особого подхода к обучению.

«Они просто не покладая рук трудились. Им было трудно, но я так горжусь ими, потому что они сделали то, что обещали. И они хорошие люди», — рассказала Дженнифер Extra.

Эмми и Макс всегда напоминали певице: для них важны не только оценки, но и человеческие качества. Теперь перед выпускниками открыт широкий выбор учебных заведений, однако раскрывать, куда именно они планируют поступать, Дженнифер не стала.

«Они говорили мне: "Неважно, какие у нас оценки, главное, чтобы мы были хорошими людьми". А я отвечала: "Да, это так". Они до сих пор иногда мне это повторяют», — сказала Лопес.

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