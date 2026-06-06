Валерия и Иосиф Пригожин отметили 22 года со дня свадьбы

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отметили 22-ю годовщину свадьбы. В честь важной даты супруги записали совместное видео и устроили романтический вечер вдвоём.

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Артистка поблагодарила поклонников за поздравления и теплые пожелания, а также не упустила возможности ответить тем, кто регулярно распространяет слухи о проблемах в их семье.

«Нашей семье уже 22 года. Спасибо всем за поздравления и добрые пожелания. Всё читаем, всё видим. А “сказочникам”, распространяющим слухи, — всего хорошего», — написала Валерия.

В опубликованном ролике супруги вспомнили день своей свадьбы. Пригожин отметил, что за это время многое изменилось: «22 года назад мы поженились у нас была свадьба. Сегодня такой праздник. Тогда еще Эмин [Агаларов] был маленький, он не пел», — сказал Пригожин.

В комментариях пару поздравили многие звёздные друзья, например, Сергей Лазарев, который написал, что считает пару прекрасной. Также поздравление оставили Наталья Подольская, Эвелина Блёданс и Катя Лель.

Пара состоит в браке с 2004 года и считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Недавно Валерия и Пригожин высмеяли сообщения о расставании и разделе имущества.