Анна Хилькевич раскрыла правду о своем самочувствии

Популярная российская актриса Анна Хилькевич, известная по роли в сериале «Универ», поделилась с поклонниками результатами масштабной проверки своего организма. Звезда решила не полагаться на самочувствие и прошла детальное комплексное медицинское обследование, чтобы оценить реальное состояние своего здоровья.

© Соцсети

Итоги чекапа оказались позитивными: врачи констатировали, что с организмом актрисы всё в порядке. Однако сама Хилькевич решила представить фанатам не просто словесные заверения, а конкретные цифры. Она продемонстрировала итоговый протокол исследований, согласно которому её общее состояние здоровья оценено в 75 баллов из 100 возможных.

Актриса отметила, что довольна результатом, ведь 75 баллов — это показатель хорошей работы организма и отсутствия серьезных патологий. Анна осталась довольна, призвав подписчиков не пренебрегать профилактическими осмотрами и регулярно проверять свой организм.