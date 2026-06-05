Глава ФПБК Бородин сообщил, что проиграл суд против Пугачевой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в пятницу, 5 июня, сообщил, что суд отказал в удовлетворении его иска к российской эстрадной певице Алле Пугачевой. Он добавил, что планирует обжаловать решение инстанции.

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Бородин уточнил, что полный текст решения еще не готов. Как только истец его получит, он намерен изучить мотивы суда и подготовить мотивированную апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.

— Зачем-то суд принял наш иск, чтобы провести не одно заседание, втянуть всех в процесс и в конце вынести решение — отказать в иске в полном объеме. Цирк, да и только. Полагаем, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, — написал руководитель ФПБК в своем Telegram-канале.

20 апреля Виталий Бородин предложил проверить и заморозить российские активы Аллы Пугачевой. Он назвал недопустимым тот факт, что артистка живет на Кипре и при этом сохраняет на территории России крупную «подушку безопасности» в виде активов.