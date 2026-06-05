Наталья Штурм высказалась об Анастасии Волочковой: «Это стыдно»

Певица Наталья Штурм жёстко высказалась об Анастасии Волочковой. Артистка отметила, что состояние балерины вызывает у неё беспокойство.

«Про Настю мне нечего сказать, ощущение, что она уже не вдупляет, что происходит. Но раз это хорошо монетизируется и востребовано как жанр, шоу будет продолжаться до конца. Здоровья ей и удачи», — заявила Штурм в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, Штурм смутило, что директор танцовщицы оставил её одну на светском мероприятии.

«Когда звезда уходит с вечеринки последней, это стыдно, это уже плохой признак. Странно, что её новый директор оставил её за столом одну», — поделилась певица.

Ранее Наталья Штурм прокомментировала слухи о возвращении Аллы Пугачёвой в Россию. Артистка заявила, что решение о приезде на родину должна принять исключительно Примадонна.

Штурм уверена, что при желании Пугачёва может и вновь выйти на сцену. Однако вряд ли это произойдёт, так как певица давно сделала свой выбор в пользу семьи.