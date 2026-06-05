Ивлеева раскрыла, от кого сходила с ума в школьные годы

Настя Ивлеева показала, от кого фанатела в совсем юные годы. Блогершу поймут многие.

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Настя Ивлеева ударилась в ностальгию. Она откопала свой личный дневник, который вела в школьные годы, и прослезилась — от смеха.

«Я нашла свой личный дневник, с 7 класса. Я ржу просто, я плачу, смеюсь, это что-то с чем-то! А Филипп читает тетрадку. Там очень много моих заметок. Мы ржали, там просто жесть!» — на эмоциях сказала Настя.

Она продемонстрировала одну из страничек — на ней был коллаж с Димой Биланом. Голова принадлежала артисту, а вот тело — какой-то модели плюс-сайз. «Простите», — извинилась Ивлеева то ли перед Димой, то ли перед его поклонниками.

Показала Ивлеева и другого своего краша — Сергея Лазарева. Его образ блогерша оставила в сохранности.

«Я просто в него была влюблена и мечтала выйти замуж», — разоткровенничалась Настя.

Кроме того, она зачитала заметки, которые вписывала в дневник. В одной из них давались советы из разряда «как стать стервой».

«Будь готова заплатить за свой успех, возможно, от тебя отвернутся многие из подруг и друзей, с которыми ты общаешься», — прочла Настя.

Она тут же добавила, что действительно стала стервой. Ее сидевший рядом муж Филипп Бегак это подтвердил.

Недавно Настя и ее супруг побывали в Китае. Блогерша опубликовала несколько совместных фото и продемонстрировала свой коронный юмор.