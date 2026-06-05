Муж блогерши Каспарянц подразнил львицу своей годовалой дочерью

В американском зоопарке муж известной блогерши Карины Каспарянц Оск поднес годовалую дочь к забору, за которым ходила львица, и поводил ребенком, проверяя реакцию животного. Каспарянц назвала супруга «отцом года» и добавила, что это весело и можно попробовать сделать так еще раз.

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Блогерша опубликовала в личном блоге видеоролик, где муж дразнит львицу ребенком, но спустя час удалила запись.

Пользователи Сети, которые успели сохранить ролик, раскритиковали Оска и сравнили его с блогером Сергеем Косенко, который кинул двухмесячного сына в сугроб, чтобы набрать просмотры в социальных сетях.

9 января 2024 года Сергей Косенко извинился перед поклонникам за провокационный ролик, на кадрах которого он бросает ребенка в сугроб. Он объяснил, что переодел куклу в одежду своего двухмесячного сына Лео специально для съемок, а позднее с помощью нейросети наложил на отснятый материал лицо и мимику ребенка.

13 октября того же года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против блогера, предъявив ему обвинения по двум статьям Уголовного кодекса страны.